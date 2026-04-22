La naranja mecánica

Película británica de ciencia ficción de 1971, producida y dirigida por Stanley Kubrick, es una adaptación de la novela homónima de Anthony Burgess. La película relata las desventuras de un delincuente juvenil que lidera una pandilla, hasta que es capturado por la policía (A las 20.30, en CineClú.)

(Imagen Web)