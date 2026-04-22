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Rosario|12

Teatro. Perfume Patria se presenta en Madma Espacio

La intimidad de la casa familiar

La obra que dirige Francisco Fissolo se propone a un público reducido y en el espacio de una casona, a comienzos de los ’70.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
La acción de Perfume Patria está situada en Theobald, en la década del 70. (Sol García Casanovas)

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