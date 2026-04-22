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Opinión

Starmer, aferrado al cargo pero sin prestigio ni poder

Por Guillermo Makin
Britain's Prime Minister Keir Starmer reacts as he prepares to leave the Elysee Presidential Palace in Paris on April 17, 2026 following an international summit on efforts to reopen the Strait of Hormuz. French President Emmanuel Macron and UK Prime Minister Keir Starmer chair a meeting of allies to consider sending a multinational force to ensure security and free-flowing trade in the Strait of Hormuz once the current conflict between Iran and the US and Israel ends. Iran imposed the blockade on the critical shipping bottleneck as soon as the US and Israel launched the war against the Islamic republic on February 28, leading to a surge in global energy prices. Even with a shaky ceasefire in place, the US is now imposing its own blockade on Iranian ports. (Photo by Tom Nicholson / POOL / AFP)
Keir Starmer Starmer en sus horas bajas. (AFP/AFP)

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