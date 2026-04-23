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Los desalojos como la nueva norma

Alquileres: una “ley de la selva” con millones de inquilinos derrotados

El legislador porteño por Unión por la Patria Matías Barroetaveña cuestionó la falta de políticas habitacionales y respuestas para los millones de inquilinos que ya no tienen cómo pagar el techo.

(MARCELO CAPECE/NA)

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