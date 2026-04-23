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Radio 750

Preocupación en los centros de estudiantes

Amenazas en las escuelas: “La pandemia nos dejó en un mundo de soledad”

Desde la Red Nacional de Centros de Estudiantes analizaron la situación que viven los jóvenes en los colegios secundarios.

Escuela Mariano Moreno San Cristobal (Maiquel Torcatt Gentileza Aire de Santa fe)

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