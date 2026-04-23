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Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna apuntó contra Matías Morla
Policías y peritos que llegaron a la casa describieron el hallazgo del cuerpo y detallaron el estado del lugar, señalando falta de resguardo y la presencia de familiares y asistentes en la escena.
23 de abril de 2026 - 17:54
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Juicio Maradona
Gianinna Maradona (L), daughter of Argentine football legend Diego Maradona, leaves the court hall for a trial hearing on her father's death in San Isidro, Buenos Aires province, Argentina on April 21, 2026. Diego Maradona's daughter Gianinna on April 21, 2026, slammed what she called the "total manipulation" of the late player's family by his doctors in the lead-up to his death in 2020. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
(JUAN MABROMATA/AFP)
Temas en esta nota:
Diego Maradona
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