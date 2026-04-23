Casación confirmó la impunidad de Milman en la causa por el intento de magnicidio contra CFK

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Desestimó un reclamo de los abogados de la expresidenta

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Gerardo Milman-02/10/2025
Gerardo Milman-02/10/2025 Gerardo Milman-02/10/2025 (NA)

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