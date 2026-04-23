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El obrero y militante Luis Robles llegó a Buenos Aires en 1952 huyendo del franquismo
Dos argentinas presentaron la primera querella en España por el exilio forzado de su abuelo
El abogado del caso, Jacinto Lara, explicó que el exilio forzado es un crimen de lesa humanidad al formar parte de “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
23 de abril de 2026 - 20:45
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franquismo
Sonia Isabel y Silvia Garófalo Robles, nietas de Luis Robles, obrero de la construcción y militante
(EFE)
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España
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