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El Mundo

El obrero y militante Luis Robles llegó a Buenos Aires en 1952 huyendo del franquismo

Dos argentinas presentaron la primera querella en España por el exilio forzado de su abuelo

El abogado del caso, Jacinto Lara, explicó que el exilio forzado es un crimen de lesa humanidad al formar parte de “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

Sonia Isabel y Silvia Garófalo Robles, nietas de Luis Robles Francisco, exiliado a Francia durante el franquismo, intervienen en la rueda de prensa celebrada hoy. EFE/ Marcos Villaoslada
franquismo Sonia Isabel y Silvia Garófalo Robles, nietas de Luis Robles, obrero de la construcción y militante (EFE)

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