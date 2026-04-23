Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Alquilar un monoambiente sale un 46,2% más caro que un año atrás

El precio de un techo por las nubes

El Ceso registró un aumento interanual de los alquileres por encima de la inflación. El salario mínimo ya no alcanza a cubrir el valor de un monoambiente.

CENTRO LOCALES COMERICALES VACIOS CERRADOS OCIOSOS
local comercial en alquiler en Rosario "La condiciones de alquiler son cada vez más complicadas", advirtieron. (Andres Macera)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Algoritmos, inteligencia artificial y conflictos globales

¿Distopía o realidad? Por qué da miedo el mundo del futuro que imagina Palantir

Por Víctor López
Alquilar un monoambiente sale un 46,2% más caro que un año atrás

El precio de un techo por las nubes

Las Pymes y el círculo vicioso que conforma “un combo complejo”

“No tenemos perspectivas de futuro”

De Olivier Assayas, con Paul Dano, Jude Law y Alicia Vikander

“El mago del Kremlin”: atribulado antihéroe en la Rusia moderna

Por Diego Brodersen

Exclusivo para

Scaloni ya tiene decididos a 23 de los 26 jugadores que convocará

Así está la Selección Argentina a cincuenta días del Mundial

La cotización del Brent, otra vez arriba de u$s 100 el barril

Volvió a subir el precio del petróleo

La República Islámica exige a EE.UU. que levante su bloqueo a los puertos iraníes

Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz tras incautar dos buques mercantes

Tras la suba de precios por la guerra en Medio Oriente

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible

El País

Un testigo dijo que acordó con el funcionario un pago extra de 65 mil dólares

Adorni acumula deudas y operaciones sospechosas por el departamento de Caballito

Por Irina Hauser
Peter Thiel y Milei se reúnen esta tarde

Almuerzo con un magnate

El Gobierno envió el proyecto que incluye Ficha Limpia y la eliminación de las PASO

La reforma electoral libertaria entró al Senado y llegó con olor a humo

Por Eva Moreira
Cada uno valuado entre 187 y 230 mil dólares

El funcionario de Milei, Carlos Frugoni, no declaró ocho propiedades de lujo que posee en Miami

Economía

Bajas sensibles en la industria, construcción y comercio

Fuerte caída de la actividad

Por Mara Pedrazzoli
Sensible caída en la cantidad de viajes en el AMBA

Menos usuarios de colectivos

La cotización del Brent, otra vez arriba de u$s 100 el barril

Volvió a subir el precio del petróleo

Las compras vía el sistema de courier aumentaron 123,1 por ciento interanual en marzo

Boom de importados “puerta a puerta”

Sociedad

Soleado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico de tiempo para este jueves 23 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de abril

Cifra preocupante de siniestros viales

Maratea sin licencia

Tras la suba de precios por la guerra en Medio Oriente

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible

Deportes

Otra caída del equipo de Simeone tras la derrota en la Copa del Rey

Liga española: perdió Atlético Madrid con dos goles de Nico González

La corredora francesa y un día histórico con Mercedes

La Fórmula 1 recibió a Doriane Pin

Por Malva Marani
En todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires

Por el incendio en River, se prohibió el uso de papelitos en las tribunas

Scaloni ya tiene decididos a 23 de los 26 jugadores que convocará

Así está la Selección Argentina a cincuenta días del Mundial