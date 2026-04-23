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Alquilar un monoambiente sale un 46,2% más caro que un año atrás
El precio de un techo por las nubes
El Ceso registró un aumento interanual de los alquileres por encima de la inflación. El salario mínimo ya no alcanza a cubrir el valor de un monoambiente.
23 de abril de 2026 - 10:12
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local comercial en alquiler en Rosario
"La condiciones de alquiler son cada vez más complicadas", advirtieron.
(Andres Macera)
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