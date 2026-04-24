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Lanzamiento del MDF Educación en Avellaneda
Alberto Sileoni a Milei: “El fascismo se cura leyendo”
El extitular de la cartera educativa bonaerense compartió escena con las principales figuras del Gobierno bonaerense en
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Andres Miquel
24 de abril de 2026 - 0:26
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El MDF Educación se lanzó este jueves en Avellaneda.
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