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El País

Las claves del proceso que sigue abierto en Paraguay

El exsenador Edgardo Kueider seguirá con prisión domiciliaria mientras avanza la causa por lavado de dinero

La medida llega después de la condena en suspenso que él y su pareja recibieron por intentar ingresar al país más de 200.000 dólares sin declarar.

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El exsenador Edgardo Kueider junto a Iara Guinsel Costa, su exsecretaria y actual pareja. Archivo

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