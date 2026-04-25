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Comedia Municipal de Bahía Blanca
Pura Farsa, o cómo Shakespeare explica el presente
Una versión libre de Mucho ruido y pocas nueces recorre los barrios de Bahía Blanca con entrada gratuita hasta agosto.
25 de abril de 2026 - 21:59
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Shakespeare reversionado para funcionar de espejo de los mandatos de género, presentes y pasados.
(Imagen Web)
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