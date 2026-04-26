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El candidato dela izquierda, Roberto Sánchez, recorre la región andina
Arrancó la campaña para el balotaje en Perú
Mientras que el ultraderechista Rafael López Aliaga, tercero en el conteo de votos, se niega a reconocer los resultados.
Por
Carlos Noriega
26 de abril de 2026 - 0:42
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Roberto Sanchez, candidato a presidente de Perú.
(AFP -/AFP)
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