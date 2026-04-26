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Rosario|12

Tres funciones

“El barbero de Sevilla” en El Círculo

El barbero de Sevilla (Gentileza -)

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Carta desde Cuba

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Reunión del Consejo del partido en La Plata

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Por María Belén Robledo

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Empresas vinculadas al oficialismo se quedarían con la adjudicación

La escandalosa concesión de Tecnópolis: un concurso armado para que ganen los amigos del Gobierno

Por Karina Micheletto
El entramado detrás de Mara Gorini

Quién es la empresaria que está detrás de los espectáculos privados en los edificios públicos

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La alarma del círculo rojo y el número mágico del PRO

El dato oculto sobre el que trabaja Macri para volver

Por Analía Argento
Erika Lederer tiene 49 años y entrena para recorrer los 42 kilómetros que unen Uruguay y Argentina

Es hija de un genocida y cruzará a nado el Río de la Plata para recordar a las víctimas de los vuelos de la muerte

Por Celeste del Bianco

Economía

Según un informe oficial, se expande el empleo y crece el salario real

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Por Raúl Dellatorre

Atados al mástil

Por Hernán Letcher
En el Conurbano, donde están 4 de 10 votos nacionales, la crisis hace estragos

La bomba que armó Milei golpea el corazón electoral

Por Leandro Renou
Seis de cada diez hogares en Argentina tiene alguna deuda no bancaria

Más familias sobreendeudadas

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Tenía millones de visitas para ver hombres abusando de sus parejas adormecidas

Un grupo de Telegram donde se enseñaba a violar

Por Dolores Curia
Los rectores hicieron una presentación judicial para que multen a los funcionarios que no cumplen con el fallo

El Frente Universitario se organiza por distintas vías para enfrentar el ajuste de Milei

Por Pablo Esteban
Las amenazas escolares y el problema de ver al adolescente como enemigo

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Por Soledad Ferrari
En la clínica también se hallaron restos de ocho fetos humanos

Una niña santiagueña de 12 años abusada dio a luz en Buenos Aires y el bebé desapareció: averiguan posible red de trata

Deportes

El equipo de Coudet se impuso 3-1 a los marplatenses en el Monumental

Torneo Apertura: River se recuperó con un triunfo difícil ante Aldosivi

El conjunto de Junín superó 1-0 a un apático Tigre

Torneo Apertura: Triunfó Sarmiento y todavía tiene chances de clasificarse

Jornada de homenaje en el último potrero de Villa Fiorito donde jugó Maradona

Diego y el fútbol al servicio de la memoria

Por Gustavo Grazioli
Este domingo continúa la fecha 33 con cuatro partidos

Liga de España: Barcelona ganó y acaricia el título