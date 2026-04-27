Memoria de una madre.

Dirigida por Mauro Iván Ojeda, la película comienza cuando un matrimonio acoge al joven Genaro, adoptado. A su llegada, conoce a sus nuevos hermanos, pero no tarda en percibir que algo va muy mal en el hogar. La familia parece atrapada bajo un sofocante velo de miedo y desesperación, perseguida por una fuerza invisible. Una película de terror argento con producción rosarina, y actuaciones de Santino Resta, Julieta Palermo, Mateo Berti y Vilma Echeverría (Showcase.)

(Imagen Web)