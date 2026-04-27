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Radio 750

Denunció carpetazos y falsas denuncias

Habló el juez que frenó la Reforma Laboral: “Hay algo pesado, mucho interés en juego”

Raúl Ojeda explicó por Radio 750 qué hay detrás del proyecto del Gobierno, por el que ahora es víctima de hostigamiento y presuntos carpetazos.

juez Ojeda (Capturas de Video)

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