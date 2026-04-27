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Tragedia en la previa de un show masivo
Murió un trabajador durante el armado del escenario del show de Shakira en Río de Janeiro
El hecho ocurrió durante el montaje en la playa de Copacabana, cuando la víctima sufrió un accidente mientras trabajaba en la estructura. El festival expresó su pesar y acompañamiento a la familia.
27 de abril de 2026 - 23:09
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Murió un trabajador durante el armado del escenario del show de Shakira en Río de Janeiro.
(Alejandro Leiva)
Temas en esta nota:
Shakira
Brasil
accidente
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