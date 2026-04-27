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Rosario|12

Scaglia no descarta una alianza entre Unidos y La Libertad Avanza

“Pueden ser posibilidades en un escenario electoral”

Scaglia es diputada nacional, antes fue vicegobernadora de la provincia. (Prensa Senado)

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