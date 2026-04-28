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Durante su discurso en el Congreso estadounidense
El rey Carlos III defendió a la OTAN
En su discurso, el monarca británico mencionó dos temas en los que difiere de Trump: la alianza atlántica y Ucrania.
28 de abril de 2026 - 23:45
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El presidente Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña se encuentran en el balcón de la Casa Blanca.
(AFP/AFP)
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Donald Trump
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Keir Starmer
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