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Buenos Aires|12

Lleva más de 6 años incompleta

La Corte bonaerense le pide a Kicillof cubrir las vacantes: “Está inéditamente desintegrada”

Lo expusieron los miembros del máximo tribunal en el marco de la presentación de un proyecto de autarquía y de autonomía económica. Los planteos.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
La Suprema Corte bonaerense Pidieron por las vacantes y presentaron un proyecto de autarquía. (Créditos)

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