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Buenos Aires|12

La CGT combina recursos judiciales y presencia callejera contra la reforma laboral

Los sindicatos de la provincia se preparan para marchar el jueves

Las principales regionales bonaerenses de la Confederación General del Trabajo se comprometieron a llenar la plaza. Plenario del FRESU en Pilar.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Marcha Sindicatos Plaza de Mayo
Marcha Sindicatos Plaza de Mayo Marcha Sindicatos Plaza de Mayo (Noticias Argentinas)

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