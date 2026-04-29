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Radio 750

La estrategia de UxP para ver tartamudear al jefe de Gabinete

Adorni en el centro de la polémica: “Un Gobierno desnudo y frente a la tormenta perfecta”

El diputado nacional Nicolás Trotta explicó por Radio 750 por qué cree que el Gobierno expondrá una gran debilidad este miércoles frente a las cámaras parlamentarias.

Members of the chamber of deputies attend a session to debate labor law reforms at the National Congress in Buenos Aires on February 19, 2026
(LUIS ROBAYO/AFP)

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