12 monos

Dirigida por Terry Gilliam, es una película estadounidense de ciencia ficción de 1995, protagonizada por Bruce Willis, Madeleine Stowe y Brad Pitt. Es una pesadilla evocadora sobre la vida moderna, con un héroe que intenta vencer el caos de su condición, pero fracasa estrepitosamente. Esta visión es fría, oscura y lúgubre, e incluso el romance entre los protagonistas se siente desesperado (A las 20.30, en CineClú.)

(Imagen Web)