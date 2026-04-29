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Buenos Aires|12

Tensión en la actividad marítima

El proyecto nacional sobre cuotas de merluza alerta a la cadena pesquera

Críticas de la Provincia, sindicatos y empresarios frente a una iniciativa libertaria que redefine el reparto del recurso. Conflicto con impacto en trabajo, inversión y economías locales.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
Pesca merluza
Pesca merluza (Meridith Kohut/Meridith Kohut for The World Wil)

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