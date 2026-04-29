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Buenos Aires|12

Cuarto foro de la comunidad audiovisual en Merlo

La provincia avanza en la reglamentación de su Ley Audiovisual

Reunió a cineastas, universidades, sindicatos y festivales del oeste del conurbano. El debate: cómo traducir la ley en políticas que lleguen a cada rincón de la provincia.

Una normativa que busca estructurar el fomento al sector mediante la creación de un fondo específico. (Imagen Web)

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