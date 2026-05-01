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El expresidente participó del acto principal frente a la embajada estadounidense
Raúl Castro reapareció en un Primero de Mayo cubano volcado en la defensa ante EE.UU.
Bajo el lema “La Patria se defiende”, la movilización se presentó como un llamado a la unidad por la soberanía, el mismo día en que Donald Trump intensificó las sanciones contra la isla.
01 de mayo de 2026 - 22:31
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Raúl Castro participó en la ceremonia junto al presidente Miguel Díaz Canel y otros dirigentes de la isla
(YAMIL LAGE/AFP)
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