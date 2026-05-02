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La ucraniana le ganó en la final a la rusa Mirra Andreeva

Marta Kostyuk y un festejo muy especial en Madrid

La tenista celebró de manera especial el trofeo más importante de su carrera: no saludó a su rival y completó una mortal en la pista.

Ukraine's Marta Kostyuk celebrates on the podium after beating Russia's Mirra Andreeva during the 2026 WTA Tour Madrid Open tennis tournament
Marta Kostyuk celebra su primer gran torneo en el circuito. (OSCAR DEL POZO/AFP)

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