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Los mendocinos culminaron la primera fase como punteros de la zona B

Liga Profesional: Aldosivi e Independiente Rivadavia empataron en el Minella

El Tiburón cerró una floja campaña en la que apenas cosechó 8 puntos, en ocho empates y ocho derrotas.

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