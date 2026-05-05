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Rosario|12

Imputaron a dos jóvenes por una violenta entradera en Granadero Baigorria

Van a prisión por querer matar para robar

Los jóvenes ladrones fueron grabados por cámaras de seguridad. (Imagen Web)

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