Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Mariana Enriquez
Bafici
Masters 1000 de Madrid
ATP
Tenis
Jannik Sinner
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Las acciones tienen como objetivo controlar la presencia de mosquitos culex en grandes poblaciones
Una semana de fumigaciones en parques y plazas
06 de mayo de 2026 - 3:07
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Fumigaciones en parques
(Prensa Municipalidad Rosario)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Hugo Manuel Mattión
El gobernador pidió que el Gobierno nacional regularice el pago a las empresas
Otro reclamo de Sáenz para que la Nación siga con las obras públicas
Denuncia por violencia de género
El concejal libertario Casasola pidió licencia mientras avanza la investigación en su contra
Por
Maira López
Cuatro estudiantes desistieron de declarar
Trata de alumnas: sobreseyeron al adolescente señalado como captador
Exclusivo para
Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia
Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados
Por
Luciana Bertoia
El canciller Bruno Rodríguez dijo que Washington firmó "dos órdenes ejecutivas genocidas”
Cuba definió como “crímenes internacionales” las últimas sanciones de EE.UU.
Otro proyecto redactado por las empresas
Recortes de subsidios en Zonas Frías y condonación de deudas a distribuidoras eléctricas
Por
Eva Moreira
Un emblema histórico del turismo social en Córdoba
El Gobierno avanza con la venta de la Unidad Turística Embalse
Por
Santiago Brunetto
El País
Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia
Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados
Por
Luciana Bertoia
Qué hay detrás de su permanencia en el cargo
De $LIBRA a los sobresueldos: las hipótesis sobre la ruta del dinero del Adornigate
Por
Ayelén Berdiñas y Matias Ferrari
El diputado Nicolás Trotta presentó un proyecto en el Congreso
Exigen explicaciones por los fondos destinados a generar fake news contra Petro y Sheinbaum
Otro proyecto redactado por las empresas
Recortes de subsidios en Zonas Frías y condonación de deudas a distribuidoras eléctricas
Por
Eva Moreira
Economía
Récord de 17 meses al hilo de caída del empleo
Crisis laboral marplatense
Milei puso a la producción local como la performance más magra entre 80 países
Argentina, el peor país del mundo en industria
Por
Leandro Renou
Advierten por el probable impacto del "deterioro del humor social"
Riesgos políticos para la estabilidad financiera
Por
Raúl Dellatorre
Aerolíneas Argentinas
Equipaje de más de 3 kg paga pasaje
Sociedad
Un emblema histórico del turismo social en Córdoba
El Gobierno avanza con la venta de la Unidad Turística Embalse
Por
Santiago Brunetto
Estaba desaparecido desde el domingo por la noche, cuando su papá se lo llevó tras un tiroteo en el que resultó herido un vecino
Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido
Google, Microsoft y XIA le darán acceso al gobierno, a sus algoritmos
Las big tech de IA controladas por Trump
La exigen a la empresa ese reconocimiento para enfrentar los nexos con el Pentágono
Los empleados de Google se sindicalizan contra los usos militares
Deportes
Always Ready lo goleó por el Grupo G de la Copa Libertadores
Lanús fue sorprendido en la altura de Bolivia
El gigante boricua tenía 62 años
Murió Piculín Ortiz, emblema del básquet latino e histórico rival de la Generación Dorada
Juegan Estudiantes e Independiente Rivadavia; Racing, Tigre y Barracas
Miércoles de Copas: cinco argentinos en acción
Se impuso en Arroyito a Libertad, al que dejó fuera de carrera
Copa Libertadores: Central ganó y ya paladea los octavos de final