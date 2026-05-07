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Con un gol de penal de Buendía y con Dibu Martínez titular

Aston Villa goleó a Nottingham y jugará la final de la Europa League

El equipo de Emery disputará la definición en Estambul ante Friburgo, que asimismo dio vuelta su serie frente al Sporting Braga.

BRIMINGHAM (United Kingdom), 07/05/2026.- Aston Villa's Emiliano Buendia (L) celebrates with teammates after scoring the 2-0 goal during the UEFA Europa League semi-finals 2nd leg match Aston Villa against Nottingham Forest, in Birmingham, Britain, 07 May 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL
Buendía ya marcó su penal y celebra con los Villanos. (EFE/EFE)

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