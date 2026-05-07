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La democracia viciada y el trapo de “Adorni ladrón”

Por José Luis Lanao
San Lorenzo, bandera Adorni ladrón
Bandera "Adorni ladrón", el trapo colgado en la tribuna de San Lorenzo. (Redes Sociales)

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