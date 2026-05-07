Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

El encuentro en la Casa Blanca duró más de dos horas

Trump y Lula se reunieron y hablaron de aranceles

Los mandatarios abordaron temas comerciales y buscaron mostrar señales de distensión tras una serie de diferencias entre Washington y Brasilia.

REDES SOCIALES estados unidos donald trump lula da silva
Donald Trump Lula da Silva Trump recibió a Lula en la Casa Blanca. (REDES SOCIALES)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

En marzo creció 5% interanual, luego de caer 8 meses

El rebote ante el colapso industrial

La familia convocó a una muestra callejera

Pablo Grillo censurado: cancelaron su muestra fotográfica en el Senado

Nueva jornada de testimonios en la causa Cuadernos

José Manuel Ubeira: “En algún momento van a decretar la nulidad de todo”

Femicidio sin condena

Leticia, hija de Paulina Lebbos: “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”

Exclusivo para

Fallo contra Uber, DiDi y Cabify

Los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional

Busca recortar una cuarta parte de la planta permanente

El Gobierno avanza en el desmantelamiento del INTA y abre retiros voluntarios

En una audiencia a puerta cerrada en el Congreso

El secretario de Comercio de Trump declaró por sus vínculos con Epstein

La República Islámica continúa evaluando la última propuesta de Estados Unidos

Trump ve “muy posible” un acuerdo de paz con Irán aunque mantiene las amenazas

El País

La familia convocó a una muestra callejera

Pablo Grillo censurado: cancelaron su muestra fotográfica en el Senado

En exclusiva con Página/12

“Me dolió la agresión de Milei”: habló el contratista que complicó a Adorni

Por Natalia López Gómez
Pelea por los fondos

Financiamiento universitario: la Corte Suprema revisará la cautelar contra el Gobierno

De 16 a 29 años

Elecciones 2027: a la CNE le preocupa la baja participación de los jóvenes

Economía

En marzo creció 5% interanual, luego de caer 8 meses

El rebote ante el colapso industrial

En medio de la crisis

Otro manotazo de ahogado: Javier Milei anunció un “Súper RIGI”

Para contener la situación social

Aumentó para el Plan Alimentar: los nuevos montos

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 7 de mayo de 2026

Sociedad

Femicidio sin condena

Leticia, hija de Paulina Lebbos: “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”

“Crearán nuevas generaciones de consumidores”, sostienen en un comunicado

Organizaciones de salud pública rechazan la venta de cigarrillos electrónicos habilitada por el Gobierno

Por Pablo Esteban
Fallo contra Uber, DiDi y Cabify

Los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional

Por el brote de hantavirus

La OMS pidió que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida del organismo

Deportes

La FIFA negoció con otra firma y dejará de lado las tradicionales Panini

Cambio histórico en el negocio de las figuritas de los Mundiales

Tras 60 años de contrato

Fin de una era: Panini dejará de hacer el álbum del Mundial

Grabado en el Maracaná

Shakira presentó Dai, Dai, la canción del Mundial 2026: el video

A 35 días del inicio

Una plataforma digital transmitirá todos los partidos del Mundial