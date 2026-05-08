La criminalización de dos niñas y de sus familias, que siguen luchando contra la impunidad
La Fiscalía paraguaya desestima la denuncia contra los asesinos de las niñas Villalba
Medios periodísticos del Paraguay informaron que la Fiscalía de ese país, que estaba “investigando” el asesinato de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ha solicitado que se desestime el caso por considerar que el crimen realizado por las Fuerzas de Tarea Conjunta FTC (militares y policía), había actuado “en defensa propia”.