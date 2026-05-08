Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026
11 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026
11 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026
11 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026
11 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026
11 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
En La Plata
Máximo Kirchner es sometido a una cirugía programada
El diputado le pidió a Cristina Kirchner que no solicite permisos especiales para acompañarlo durante el procedimiento.
08 de mayo de 2026 - 12:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Máximo Kirchner
(Noticias Argentinas)
Temas en esta nota:
Máximo Kirchner
La Plata
Últimas Noticias
“¡Gran explicación!”
La hilarante respuesta de Víctor Hugo a Manuel Adorni
Gastos en freeshops, locales de ropa, bares y discotecas
Demian Reidel, imputado por las compras con la tarjeta de crédito de Nucleoeléctrica
Mañana el Xeneize enfrenta a Huracán
Boca busca arquero: las dudas por el golpe de Brey y quiénes podrían ser tentados
Destruyó el plan económico de Milei
Pichetto llamó a reconstruir el peronismo “sin prejuicios y con autocrítica”
Exclusivo para
La ley ya se encuentra vigente
Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum que presentó el Gobierno
Por
Luciana Bertoia y Felipe Yapur
El encuentro en la Casa Blanca duró más de dos horas
Trump y Lula se reunieron y hablaron de aranceles
La democracia viciada y el trapo de “Adorni ladrón”
Por
José Luis Lanao
Habeas Corpus del colectivo “SonSInCuenta”
Audiencia histórica en Casación para saber dónde están los 30 mil
Por
Ailín Bullentini
El País
Gastos en freeshops, locales de ropa, bares y discotecas
Demian Reidel, imputado por las compras con la tarjeta de crédito de Nucleoeléctrica
En La Plata
Máximo Kirchner es sometido a una cirugía programada
Otra entrevista sin dar explicaciones
Aprestar testigos sí, hablar de la causa no: Adorni y su extraña definición de qué es obstruir a la Justicia
Por
Sebastián Cazón
La ley ya se encuentra vigente
Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum que presentó el Gobierno
Por
Luciana Bertoia y Felipe Yapur
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026
Milei anunció "un nuevo RIGI" bromeando con los bombardeos de EEUU
Súper beneficios a megaempresas
Por
Juan Garriga
Cambios en Techint
Rocca sale de Tenaris
Relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central
Preven que se demorará la baja de la inflación
Sociedad
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 8 de mayo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de mayo
Fallo contra Uber, DiDi y Cabify
Los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional
También alcanza al senador Pagotto
Demanda penal contra Carolina Losada por su campaña sobre las supuestas “falsas denuncias”
Por
Sonia Santoro
Deportes
Mañana el Xeneize enfrenta a Huracán
Boca busca arquero: las dudas por el golpe de Brey y quiénes podrían ser tentados
El gol de Salas en el final le dio el triunfo al conjunto de Núñez en Venezuela
River le ganó en la agonía a Carabobo y se acerca a la clasificación
La FIFA negoció con otra firma y dejará de lado las tradicionales Panini
Cambio histórico en el negocio de las figuritas de los Mundiales
Se presenta en la Feria del Libro la compilación de Gustavo Veiga
Memoria y deporte