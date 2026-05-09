Cuando la patologización nos distrae de la política
¿Milei está loco?: la trampa de diagnosticar a los líderes de ultraderecha
Desde que llegó a la Casa Rosada, el Presidente fue explicado a partir de su conducta más personal, con sus traumas, sus excesos y sus desbordes. Es que la irrupción de las extremas derechas en el siglo XXI trajo también todo tipo de diagnósticos apurados. De las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a Cristina Kirchner, pasando por Trump y Bolsonaro, ¿qué pasa cuando el lenguaje psiquiátrico se cuela en la discusión política?