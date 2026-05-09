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La protesta será el lunes 11 de mayo
Subte: levantan molinetes en la línea B
Metrodelegados reclamarán “la inmediata devolución de los salarios descontados ilegalmente”.
09 de mayo de 2026 - 21:24
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Trabajadores del subte B liberarán los accesos en la estación Lacroze
(NA )
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Subte
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