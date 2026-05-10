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Hezbolá lanzó drones contra soldados en el norte de Israel
Bombardeos israelíes en Líbano dejaron nueve muertos
El Ministerio de Salud Pública libanés informó que desde el inicio de la guerra murieron 2.795 personas
10 de mayo de 2026 - 0:12
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Bombareo israelíaun pueblo delsur de Líbano.
(-/AFP)
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