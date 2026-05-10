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Deportes

3-1 del Unión Berlín como visitante

La DT Marie-Louise Eta logró su primer triunfo en Alemania

Con la permanencia asegurada en la Bundesliga, el elenco de la capital se dio el gusto de festejar.

Marie-Louise Eta está haciendo historia en Alemania. (AFP -)

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