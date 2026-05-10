📰 Un amigo es una luz - Clone

Resultado de una recolección de ensayos que Sylvia Molloy fue escribiendo sobre sus amistades literarias más cercanas y entrañables al momento de la muerte de cada una, el volumen “Amigos” (Eterna Cadencia) recopila estos artículos con un trabajo de archivo y edición a cargo de Adriana Amante. A este recorrido que comienza con José Bianco y culmina en Victoria Ocampo, se le suma un bonus que también es mucho más: sesenta y ocho cartas variadas que arman el mapa de relaciones de la constelación Sur, grupo y revista.