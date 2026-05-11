Iron Maiden: Burning Ambition

Documental estrenado este año, dirigido por Malcolm Venville, que celebra los 50 años de historia de la banda heavy metal, que explora su ascenso desde los pubs de Londres hasta el estrellato mundial. La película utiliza material de archivo inédito, animaciones de Eddie y entrevistas con los miembros de la banda y con figuras como Javier Bardem (Cinépolis.)

(Imagen Web)