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Sociedad

Frío y soleado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de mayo

Se espera una temperatura máxima de 16 grados en el AMBA.

La máxima en la Ciudad llegará a los 16 grados. (AndresMacera)

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