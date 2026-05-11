Julio de Vido vuelve a su casa: le otorgaron la prisión domiciliaria

Julio de Vido

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 8:La Cámara de Casación Penal rechazó hoy el pedido de prisión domiciliaria que había realizado la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, por lo que seguirá cumpliendo su condena por la causa de la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza.FOTO NA:(ARCHIVO)

(noticias argentinas)