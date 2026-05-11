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El País

Por motivos de salud

Julio de Vido vuelve a su casa: le otorgaron la prisión domiciliaria

De Vido quedó detenido en noviembre del año pasado y estaba alojado en el penal de Ezeiza. Tiene más de 70 años y complicaciones de salud.

Julio de Vido
Julio de Vido NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 8:La Cámara de Casación Penal rechazó hoy el pedido de prisión domiciliaria que había realizado la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, por lo que seguirá cumpliendo su condena por la causa de la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza.FOTO NA:(ARCHIVO) (noticias argentinas)

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