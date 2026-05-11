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Sociedad

Crisis de financiamiento

La Universidad Nacional de Río Negro llevó a la ONU la denuncia contra el ajuste de Milei

Es por el deterioro salarial, presupuestario y estudiantil. El escrito sostiene que las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6 por ciento en sus transferencias entre 2023 y 2026.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) decidió internacionalizar el conflicto y presentó una denuncia ante Naciones Unidas. Guido Piotrkowski

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