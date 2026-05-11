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Rosario|12

El Concejo recibe a organizaciones que objetan el Parque Acuático

Los toboganes del norte encienden la polémica

Ambientalistas cuestionan la reducción del acceso al río. El municipio asegura que no hay impacto en el ambiente ni tampoco una “privatización” de la ribera.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
El parque acuático anunciado por la Municipalidad levantó críticas de diferentes sectores. (Prensa -)

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