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Cultura

Se presenta en La Carbonera

Orquesta Típica Di Pasquale, preguntas sobre la música popular

Una antigua reunión de músicos de diferente palo inspiró al pianista y director Juan Di Pasquale para un encuentro multiestilístico.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
GENTILEZA Juan Di Pasquale
Juan Di Pasquale "La música popular es la resultante sonora de la cultura en su concepción más amplia." GENTILEZA

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