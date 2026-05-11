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México

Una gira que terminó antes de tiempo

“Reconocemos la dignidad del pueblo de México por encima de todo”: Sheinbaum volvió a cuestionar la visita de Díaz Ayuso

Claudia Sheinbaum (EFE -)

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