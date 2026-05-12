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AVIÓN

Una pareja fue acusada de tener relaciones sexuales en un avión. Gentileza -

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AVIÓN

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El País

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Peleas cruzadas, desacuerdos y máxima tensión en el gabinete libertario

Nueva mesa política en plena interna LLA

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Posibles retornos a través de "Mas Be"

Adornigate: tras la pista de la facturación de Bettina

Por Irina Hauser

Economía

Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto

El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal

Por Javier Lewkowicz
Subas escalonadas en autotransporte y ferrocarriles

Aumenta 18% el pasaje en tren

Desaceleró por menor suba de alimentos

Inflación porteña, 2,5%

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Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Se encendieron las alarmas sanitarias internacionales por los casos de hantavirus

La OMS recomienda cuarentena y aislamiento para evitar la propagación

No se reportaron heridos, pero evacuaron a 45 personas

Fuego en el microcentro

En Avenida Rivadavia al 3300

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La masacre de El Zapallar, en Chaco

Investigan como crimen de lesa humanidad una matanza indígena de 1933

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