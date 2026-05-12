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Buenos Aires|12

Un drama que golpea en los barrios

La oposición también se planta por las familias sobreendeudadas en la era Milei

Una diputada de UCR+Cambio Federal presentó una propuesta que busca evitar los abusos sobre las personas que cargan deudas. Se suma a las iniciativas de Fuerza Patria. Los datos del Banco Provincia.

Las familias que están sobreendeudadas y que deben a bancos, billeteras virtuales o prestamistas formales o informales crecen al ritmo en que los salarios retrasan su capacidad de compra. Imagen Web

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