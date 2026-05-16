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Mural borrado en el CIC

Vaqueros se organiza para restituir el mural de Lohana Berkins tras su borrado

Por Maira López
Los recordatorios de hoy

Julián Francisco Bernat, María Cristina Bernat, Luis Francisco Ceccon, Luis Eduardo De Cristófaro, Horacio Manuel Kofman y Mabel Fernández de Kofman, Gustavo Adrian Rodriguez

El peronismo rechazó el alineamiento ciego con EE.UU. e Israel

Por una política de defensa propia

El Congreso partidario está convocado para el 19 de mayo

Servini intervino el PJ Salta antes de que el partido votara su propia normalización

Por Maira López

Exclusivo para

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Está en prisión preventiva sospechado de abuso de menores en Alemania

Un pediatra acusado de 130 casos de pedofilia

La declaración del presidente ante la Oficina de Ética enumera transacciones por más de 200 millones de dólares

Trump estuvo implicado en varias operaciones financieras con grandes empresas de EE.UU.

Proyecto de desarrollo en Vaca Muerta por 25.000 millones de dólares

Inversión histórica para YPF

El País

El peronismo rechazó el alineamiento ciego con EE.UU. e Israel

Por una política de defensa propia

La pérdida de imagen del Presidente pone en alerta a sus mandantes

Preocupados por Milei

Por Luis Bruschtein
El peronismo rechazó el alineamiento ciego con EE.UU. e Israel

Por una política de defensa propia

Tabar se presentó ante la Justicia y complicó aún más al jefe de Gabinete

Nuevos chats y facturas: las pruebas del contratista derrumban a Adorni

Economía

Proyecto de desarrollo en Vaca Muerta por 25.000 millones de dólares

Inversión histórica para YPF

Avanzó 3,5 pesos en el mayorista

El dólar cerró al alza

Crece el rechazo a las políticas de ajuste, incluso entre los votantes de Milei

Hartos de la motosierra

Por David Cufré
Un proyecto del RIGI para Vaca Muerta

Nueva inversión en YPF

Sociedad

Deliberaban sobre el caso de Jessica Mann que tuvo tres instancias sin condena

Nulo un juicio contra Harvey Weinstein

Está en prisión preventiva sospechado de abuso de menores en Alemania

Un pediatra acusado de 130 casos de pedofilia

Tragedia en Jesús María

Córdoba: murió una adolescente de 15 años tras caerle un arco de fútbol en una escuela

Otra vez, el Gobierno usa los derechos de las mujeres como chivo expiatorio

Milei, aborto y enemigos imaginarios

Por Dolores Curia

Deportes

A un mes del debut en el Mundial 2026

Scaloni habló sobre Messi y evitó pensar en su despedida: “Quiero disfrutar el momento”

La película documental El Partido y la historia de Argentina e Inglaterra

El enfrentamiento que dejó una huella eterna

Por Adrián De Benedictis
Con escaramuza incluida entre Dibu Martínez y Mac Allister

Premier League: Aston Villa le ganó un duelo picante a Liverpool

Este sábado por el pase a la final del Apertura

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